Окружение Путина охотно владеет офшорами, хотя сам президент против таких компаний(7)
Светлана Кривоногих, подруга президента Владимира Путина
ОФШОР
Brockville Development Ltd (Британские Виргинские острова)
КАК СВЯЗАНА
Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года. И в 2017 году все еще владела этой компанией.
ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК
Владимир Путин много лет говорит о деофшоризации. На форуме ”Деловой России” в декабре 2011 года он призвал бизнесменов отказаться от офшоров, их реакция была искренней.
”Сегодня офшорное наследие становится реальной преградой для формирования нормального делового климата в стране, снижает уровень доверия к экономике… Ну и потом, нам нужно сюда заводить наши активы. Чего бояться-то?”, — агитировал Путин предпринимателей. В ответ зал разразился хохотом. ”Не смешно!” — пытался умерить эмоции Путин, но засмеялся сам.
Впоследствии президент не раз заявлял о борьбе с офшорами. Но его призывы не распространялись на людей из его ближайшего окружения, родных и близких.
Николай Егоров, адвокат, студенческий друг Владимира Путина
ОФШОР
Pollux Global Corp (Британские Виргинские острова)
КАК СВЯЗАН
Pollux Global Corp была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2007 году. Николай Егоров стал ее владельцем в 2016 году. С 2018 года компания находилась в стадии ликвидации.
ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК
”Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы. Мы уже давно говорим о деофшоризации”, — говорил Владимир Путин на правительственном совещании по приватизации в 2016 году.
В том же году студенческий друг Путина — Николай Егоров, партнер известного адвокатского бюро ”Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры” (ЕПАМ) — стал владельцем офшора Pollux Global Corp, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.
Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария). Приблизительный размер активов — 50 миллионов долларов.
Роман Путин, сын двоюродного брата президента России Владимира Путина
ОФШОР
Infinite Capital Corp (Сейшельские острова)
КАК СВЯЗАН
Документы известной юридической фирмы — провайдера корпоративных услуг Alpha Consulting — показывают, что Роман Путин был бенефициаром Infinite Capital Corp, зарегистрированной в 2012 году на Сейшелах, и владел ей до 2013 года.
ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК
”Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики… Нам нужна целая система мер по деофшоризации”, — заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2012 году.
Однако к нему не прислушались даже его собственные родственники.
Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка с 2007 года
ОФШОР
Angelus Trust (Сингапур)
КАК СВЯЗАН
Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году Герман Греф учредил Angelus Trust в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов. Траст был впоследствии ликвидирован.
ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК
Пока Владимир Путин публично говорил о вреде офшоров, необходимости деофшоризации экономики и возврата денег в страну, его давний коллега по работе в петербургской администрации, один из главных банкиров страны Герман Греф перемещал свои средства в противоположном направлении. Бенефициарами его семейного офшорного траста Angelus Trust были названы: супруга Яна Греф, сын Олег, дочери Мария и Ева, брат Евгений, а также Филипп Альберт Греф. Учредителем стал сам Герман Греф. Траст формировался из его личных средств.
Виктор Хмарин, студенческий друг российского президента
ОФШОР
Luciano Services Corp (Британские Виргинские острова)
КАК СВЯЗАН
Компания Luciano Services Corp была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2009 году, ее бенефициаром был Виктор Хмарин.
ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК
Одна из первых антиофшорных речей Владимира Путина прозвучала еще в 2002 году на съезде Торгово-промышленной палаты. Тогда он заявил, что деньги из офшоров нужно возвращать в страну. И начал пугать предпринимателей тем, что офшорные юрисдикции будут неохотно отдавать эти деньги. ”Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы… Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать”, — нагонял страха Путин.
Также из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга Владимира Путина и якобы мать его третьей дочери Светлана Кривоногих, гендиректор ”Первого канала” Константин Эрнст, семья главы ”Ростеха” Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно, зять Сергея Лаврова Александр Винокуров.