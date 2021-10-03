Что такое "Документы Пандоры", о которых все говорят?
Более года назад Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получил от анонимного источника внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Это была самая крупная в истории утечка информации о владельцах офшорных компаний: 12 миллионов документов, три терабайта данных. Мы назвали ее ”архивом Пандоры”. Мы — это более 600 журналистов из 117 стран мира, которых ICIJ привлек к расследованию.
В проекте участвовало более 150 СМИ. Среди них ABC из Австралии, Reykjavik Media из Исландии, Indian Express из Индии, La Nacion из Аргентины, The Guardian и BBC из Великобритании, The Washington Post и Miami Herald из США, Le Monde из Франции и многие другие. Единственным участником проекта из России стали ”Важные истории”. По количеству репортеров — это самое масштабное в истории журналистики совместное расследование.
О КАКИХ КОНКРЕТНО ДАННЫХ ИДЕТ РЕЧЬ?
”Документы Пандоры” — это сведения о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний из разных стран мира. В архиве также есть внутренняя переписка юристов офшорных регистраторов, данные о сделках и счетах офшорных компаний в банках Швейцарии, Великобритании, Кипра и других стран мира.
МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ ЭТИМ ДАННЫМ?
Да. Мы перепроверили их с помощью множества открытых источников. Мы также отправили запросы всем людям, чьи офшоры нас заинтересовали. Многие из них подтвердили: сведения о них в ”архиве Пандоры” верны. Комментарии всех людей, ответивших на наши запросы, вы найдете в текстах проекта.
ЧТО ТАКОЕ ОФШОР?
Офшорами называют компании, зарегистрированные в небольших островных государствах. Прежде всего, это острова Карибского бассейна: Британские Виргинские острова, Белиз, Бермуды, Каймановы острова. Офшоры есть и в Индийском океане: например, Маврикий или Сейшельские острова.
Одна из основных причин, по которой офшоры так популярны у бизнесменов, — благоприятный налоговый режим. Компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях, либо освобождены от уплаты налогов, либо платят их по очень низким ставкам.
ОФШОРЫ — ЭТО НЕЗАКОННО?
Вовсе нет. Владеть офшором — не преступление. Более того, во многих случаях они могут быть благом. Например, офшорные компании могут открывать счета в иностранных банках, что необходимо для международных сделок и инвестиций.
Помимо этого, офшоры очень популярны среди бизнесменов из коррумпированных и авторитарных стран, где отсутствует независимая судебная система, а уголовные дела используются для давления на бизнес и захвата предприятий. Если у вашего бизнеса офшорная юрисдикция — например, российская компания принадлежит фирме с Британских Виргинских островов, — то, в случае нападок, вы сможете обратиться за защитой в суд Великобритании.
По этой причине граждане России стали лидерами по количеству зарегистрированных на их имя офшоров: в ”архиве Пандоры” нашлись сведения о 4,5 тысячах бенефициаров из России.
ЕСЛИ ОФШОРЫ ЗАКОННЫ, ЗАЧЕМ О НИХ ПИСАТЬ?
Преимущества офшорных компаний часто используются коррумпированными чиновниками и мошенниками для совершения преступлений. Во-первых, на зарубежные счета офшоров можно выводить средства, похищенные на родине. Во-вторых, корпоративные реестры большинства островных стран публично не раскрывают сведения о владельцах компаний. Поэтому с помощью офшоров можно тайно владеть различными активами — дворцами, самолетами, предприятиями.
”Важные истории” искали в ”архиве Пандоры”, прежде всего, компании, принадлежащие российским чиновникам, их родственникам и ближайшему окружению. Нам удалось найти несколько конкретных случаев нарушения закона российскими госслужащими.
Но дело не только в формальном нарушении закона. Ценность ”архива Пандоры” не в том, что несколько чиновников можно привлечь к ответственности — представить это в России невозможно, — а в том, что эти документы — неоспоримое свидетельство лицемерия российской власти.
Государственные пропагандисты день и ночь рассказывают нам о том, как коварный Запад строит козни против нашей страны. Власти России приняли за последние годы бесчисленное количество законов, изолирующих страну от остального мира. Сегодня любой гражданин России, который ведет соцсети, может стать ”иностранным агентом”, если он получил перевод из-за границы (даже подарок от родственников на день рождения). По этому закону десятки независимых журналистов и СМИ, включая ”Важные истории”, уже признаны ”иноагентами”.
”Архив Пандоры” доказывает: несмотря на все запреты и громкие слова о патриотизме, власти России и их семьи скрытно, через офшоры, пользуются всеми благами западного мира. Им за миллиарды рублей, выведенные на счета в западных банках, ничего не грозит. Нас за копейку из-за границы могут сначала признать ”иноагентами”, а затем посадить в тюрьму.
КАКИЕ ЕЩЕ ЧИНОВНИКИ НАШЛИСЬ В АРХИВЕ?
В ”документах Пандоры” нашлись сведения об офшорах более 330 политиков из более чем 90 стран мира. Среди них — 35 бывших и действующих руководителей государств. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем премьер-министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьер-министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
СЛУЧАЛИСЬ ЛИ РАНЬШЕ ПОДОБНЫЕ УТЕЧКИ И К ЧЕМУ ОНИ ПРИВОДИЛИ?
Последний раз схожая по масштабам утечка данных о владельцах офшоров произошла пять лет назад, когда было опубликовано ”Панамское досье”. Тогда анонимный источник передал журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung внутренние документы офшорного регистратора Mossack Fonseca. Süddeutsche Zeitung, оценив масштаб утечки (она была меньше ”архива Пандоры”), поделился данными с ICIJ, чтобы организовать совместное расследование вместе с другими СМИ мира. Единственными участниками этого проекта из России были нынешние журналисты ”Важных историй”.
Публикация ”Панамского досье” привела к реформам мировой финансовой системы, отставкам нескольких высокопоставленных чиновников и возбуждению уголовных дел в разных странах мира. Но не в нашей.
Пять лет назад российские чиновники тоже стали одними из лидеров по количеству принадлежащих им офшоров. Ключевой историей всего проекта стало расследование об офшорной империи с оборотом в миллиарды долларов виолончелиста Сергея Ролдугина — одного из ближайших друзей Владимира Путина, крестного отца его старшей дочери. Путин назвал публикацию ”Панамского досье” ”целенаправленным вбросом”: ”Отовсюду торчат уши западных заказчиков”, — добавил он.