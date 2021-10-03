Что такое "Документы Пандоры", о которых все говорят?

Одна из основных причин, по которой офшоры так популярны у бизнесменов, — благоприятный налоговый режим. Компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях, либо освобождены от уплаты налогов, либо платят их по очень низким ставкам.

Офшорами называют компании, зарегистрированные в небольших островных государствах. Прежде всего, это острова Карибского бассейна: Британские Виргинские острова, Белиз , Бермуды, Каймановы острова. Офшоры есть и в Индийском океане: например, Маврикий или Сейшельские острова .

Да. Мы перепроверили их с помощью множества открытых источников. Мы также отправили запросы всем людям, чьи офшоры нас заинтересовали. Многие из них подтвердили: сведения о них в ”архиве Пандоры” верны. Комментарии всех людей, ответивших на наши запросы, вы найдете в текстах проекта.

”Документы Пандоры” — это сведения о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний из разных стран мира. В архиве также есть внутренняя переписка юристов офшорных регистраторов, данные о сделках и счетах офшорных компаний в банках Швейцарии , Великобритании, Кипра и других стран мира.

Более года назад Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получил от анонимного источника внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Это была самая крупная в истории утечка информации о владельцах офшорных компаний: 12 миллионов документов, три терабайта данных. Мы назвали ее ”архивом Пандоры”. Мы — это более 600 журналистов из 117 стран мира, которых ICIJ привлек к расследованию.

ОФШОРЫ — ЭТО НЕЗАКОННО?

Вовсе нет. Владеть офшором — не преступление. Более того, во многих случаях они могут быть благом. Например, офшорные компании могут открывать счета в иностранных банках, что необходимо для международных сделок и инвестиций.

Помимо этого, офшоры очень популярны среди бизнесменов из коррумпированных и авторитарных стран, где отсутствует независимая судебная система, а уголовные дела используются для давления на бизнес и захвата предприятий. Если у вашего бизнеса офшорная юрисдикция — например, российская компания принадлежит фирме с Британских Виргинских островов, — то, в случае нападок, вы сможете обратиться за защитой в суд Великобритании.

По этой причине граждане России стали лидерами по количеству зарегистрированных на их имя офшоров: в ”архиве Пандоры” нашлись сведения о 4,5 тысячах бенефициаров из России.

ЕСЛИ ОФШОРЫ ЗАКОННЫ, ЗАЧЕМ О НИХ ПИСАТЬ?

Преимущества офшорных компаний часто используются коррумпированными чиновниками и мошенниками для совершения преступлений. Во-первых, на зарубежные счета офшоров можно выводить средства, похищенные на родине. Во-вторых, корпоративные реестры большинства островных стран публично не раскрывают сведения о владельцах компаний. Поэтому с помощью офшоров можно тайно владеть различными активами — дворцами, самолетами, предприятиями.

”Важные истории” искали в ”архиве Пандоры”, прежде всего, компании, принадлежащие российским чиновникам, их родственникам и ближайшему окружению. Нам удалось найти несколько конкретных случаев нарушения закона российскими госслужащими.

Но дело не только в формальном нарушении закона. Ценность ”архива Пандоры” не в том, что несколько чиновников можно привлечь к ответственности — представить это в России невозможно, — а в том, что эти документы — неоспоримое свидетельство лицемерия российской власти.