Самая масштабная утечка документов: журналисты рассказали об офшорах окружения Путина, Зеленского, Вайно, Эрнста, Сыырумаа и многих других

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал расследование Pandora Papers (”Документы пандоры”), основанное на полученных от анонимного источника документах 14 офшорных регистраторов из разных стран мира.

Авторы расследования называют ”Документы пандоры” ”самой масштабной в мировой истории утечкой данных о владельцах офшоров”. Всего журналисты проанализировали 12 миллионов документов о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний.

Журналисты отмечают, что данным доверять можно, поскольку их перепроверили ”с помощью множества открытых источников”, а также с помощью запросов владельцам офшоров.

В ”Документах пандоры”, как утверждают авторы расследования, есть сведения об офшорах более 330 политиков из более чем 90 стран мира. Среди них — 35 бывших и действующих руководителей государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Черногории Мило Джуканович, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш другие.

Портал ”Важные истории” опубликовали данные об офшорах окружения президента России Владимира Путина. Светлана Кривоногих, которую журналисты ранее называли любовницей Путина и матерью дочери его третьей дочери, была бенефициаром офшора Brockville Development Ltd с Британские Виргинские острова как минимум c 2006 года, утверждают авторы исследования. Офшор в том числе владеет квартирой в жилом комплексе Monte Carlo Star в Монако.

Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга Владимира Путина и якобы мать его третьей дочери Светлана Кривоногих, гендиректор ”Первого канала” Константин Эрнст, семья главы ”Ростеха” Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно.

Из Эстонии в документах фигурирует бизнесмен Урмас Сыырумаа.

Дополняется.