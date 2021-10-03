03.10.2021, 17:44
Правящая партия Грузии опережает на выборах сторонников Саакашвили(8)
Foto: Valitsuse kantselei, Eesti Ekspress
По итогам подсчета ЦИК Грузии результатов голосования на местных выборах на 99,92% избирательных участках, правящая партия "Грузинская мечта" убедительно лидирует, пишет "Интерфакс".
По данным комиссии, по пропорциональным спискам "Грузинская мечта" получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, — 30,7%.
Накануне в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, на которых избираются более двух тысяч членов муниципальных представительных органов и десятки мэров городов.
По данным ЦИК страны, в выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей.