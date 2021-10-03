Воссоединение Германии 3 октября: как это было(1)
Здание Рейхстага озаряют огни грандиозного фейерверка. У многих из собравшихся в центре Берлина — слезы на глазах. Эти люди стали свидетелями крупнейшего исторического события. О том, что день воссоединения Германии когда-нибудь наступит, казалось, уже не мечтали ни немцы, ни остальные европейцы.
В ходе мирной революции, которая началась в 1989 году, восточные немцы свергли социалистический режим. Руководители ГДР лишились своих постов. При этом не было сделано ни единого выстрела, не пострадал ни один человек. В тот день, 3 октября 1990 года, Германская Демократическая Республика официально присоединилась к Федеративной Республике Германия. Отныне немцы вновь стали жить в одном государстве.
Федеральный президент Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker) в своей речи, произнесенной в ту ночь перед началом фейерверка, провел параллели между единством Германии и единством всего европейского континента. "Мы, немцы, осознаем свою ответственность и будем служить делу мира в объединенной Европе", — заявил он.
В дни воссоединения Германии политикам было не до сна
Рудольф Зайтерс (Rudolf Seiters), возглавлявший в то время ведомство федерального канцлера, в предшествовавшие этому событию 12 месяцев сопровождал канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Kohl) на многочисленных мероприятиях. В ночь перед воссоединением Германии Рудольфу Зайтерсу было не до сна.
"Я вспоминал переговоры о разрешении выехать на запад восточным немцам, нашедшим убежище в посольстве ФРГ в Праге, об обращении Ганса-Дитриха Геншера (Hans-Dietrich Genscher) с балкона пражского посольства, о моей речи в бундестаге, посвященной падению Берлинской стены, и, наконец, о невероятно важной речи Гельмута Коля перед церковью Фрауэнкирхе в Дрездене", — говорит бывший глава ведомства федерального канцлера.
Германия едина: волнующие перемены
3 октября 1990 года прошло меньше года после падения Берлинской стены. Для политиков обоих германских государств это были дни сложных переговоров и важных решений. В ГДР очень быстро сменилась структура власти. Избранные в марте 1990 года депутаты Народной палаты создали федеративную государственную структуру. Федеральные земли в ее составе теперь можно было объединить с западными землями в одно государство. Кроме того, было распущено министерство госбезопасности ("штази") и введена в обращение марка ФРГ.
Такая спешка была понятна. С тех пор, как в Восточной Европе появились движения, направленные на свержение социалистических режимов, весь континент был охвачен волнением. Повсюду граждане требовали свободы передвижения и реформы политической системы.
Искрами, от которых вспыхнули мощные протестные движения во всех восточноевропейских государствах, стали перестройка и гласность в СССР. "Оставалось лишь осторожно управлять процессом, который воспринимался с тревогой и страхом не только в Москве, но и в Западной Европе", — вспоминает Рудольф Зайтерс.
Объединение ГДР и ФРГ: опасения и скепсис
Желание немцев объединить ГДР и ФРГ воспринималось в европейских столицах не без скепсиса. Соседние страны пугала перспектива иметь в центре континента сильную и большую Германию. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер возглавляла лагерь противников воссоединения. Против выступал поначалу и французский президент Франсуа Миттеран. Но немецким политикам удалось его переубедить.
В Советском Союзе развитие событий в соседних государствах также вызывало противодействие. Бывшая сверхдержава все больше теряла влияние в странах Варшавского договора, считавшихся противовесом НАТО и капиталистическому общественному строю. На Западе опасались путча против генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. В этом случае согласие СССР на воссоединение Германии оказалось бы под вопросом.
Немцам сопутствовала удача. Ведь если бы процесс воссоединения начался немногим позже, все могло быть иначе. Внимание мировой общественности переключилось бы на Ирак, который в начале августа 1990 года оккупировал соседний Кувейт и объявил о его аннексии. А летом 1991 года мир вновь затаил дыхание: в Советском Союзе была совершена попытка путча. Если бы эти события произошли на год раньше, то процесс объединения Германии стал бы более сложным и, по всей вероятности, продлился бы дольше.
Общегерманский бундестаг
На берлинских улицах еще не успели убрать мусор, оставшийся после массовых гуляний и фейерверка, а депутаты бундестага и Народной палаты ГДР уже собрались на совместное заседание. Два месяца спустя прошли первые с 1932 года общегерманские парламентские выборы. Уверенную победу на них одержала христианско-либеральная коалиция во главе с Гельмутом Колем.