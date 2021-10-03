Воссоединение Германии 3 октября: как это было

Здание Рейхстага озаряют огни грандиозного фейерверка. У многих из собравшихся в центре Берлина — слезы на глазах. Эти люди стали свидетелями крупнейшего исторического события. О том, что день воссоединения Германии когда-нибудь наступит, казалось, уже не мечтали ни немцы, ни остальные европейцы.

В ходе мирной революции, которая началась в 1989 году, восточные немцы свергли социалистический режим. Руководители ГДР лишились своих постов. При этом не было сделано ни единого выстрела, не пострадал ни один человек. В тот день, 3 октября 1990 года, Германская Демократическая Республика официально присоединилась к Федеративной Республике Германия. Отныне немцы вновь стали жить в одном государстве.

Федеральный президент Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker) в своей речи, произнесенной в ту ночь перед началом фейерверка, провел параллели между единством Германии и единством всего европейского континента. "Мы, немцы, осознаем свою ответственность и будем служить делу мира в объединенной Европе", — заявил он.

В дни воссоединения Германии политикам было не до сна

Рудольф Зайтерс (Rudolf Seiters), возглавлявший в то время ведомство федерального канцлера, в предшествовавшие этому событию 12 месяцев сопровождал канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Kohl) на многочисленных мероприятиях. В ночь перед воссоединением Германии Рудольфу Зайтерсу было не до сна.

"Я вспоминал переговоры о разрешении выехать на запад восточным немцам, нашедшим убежище в посольстве ФРГ в Праге, об обращении Ганса-Дитриха Геншера (Hans-Dietrich Genscher) с балкона пражского посольства, о моей речи в бундестаге, посвященной падению Берлинской стены, и, наконец, о невероятно важной речи Гельмута Коля перед церковью Фрауэнкирхе в Дрездене", — говорит бывший глава ведомства федерального канцлера.

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