03.10.2021, 14:02
Политик Сийм Каллас уже дома, но не знает, когда вернется к работе(30)
Foto: Tiit Blaat
Депутат Рийгикогу Сийм Каллас провел несколько недель в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас он вернулся домой.
Реформист Сийм Каллас еще не может учувствовать в работе парламента. "Время покажет, как все будет", — сказал он о своем возращении к работе. Как прошло восстановление он не захотел комментировать.
Сийм Каллас попал в больницу в начале августа. Новость о том, что бывший премьер-министр несколько недель провел в больнице в тяжелом состоянии, дошла до общественность в конце месяца. Его родственники подтвердили, что он не болел коронавирусом, а подхватил инфекцию.