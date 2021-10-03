03.10.2021, 10:55
Департамент здоровья: за сутки выявили 629 зараженных коронавирусом. Три человека скончались(17)
Foto: Alari Tammsalu
За минувшие сутки в Эстонии выявили 629 случаев заражения коронавирусом. Всего сделали 4011 тестов.
Среди зараженных 182 человека прошли полный курс вакцинации, 447 человек не вакцинировались.
По данным на 3 октября в больничном лечении нуждаются 192 человека с cимптомами COVID-19. Всего в больницах 232 зараженных коронавирусом, из них 169 не вакцинировались (72.8%) и прошли курс вакцинации — 63 пациента (27.2%).
За ночь в больницы поступило 32 человека. Погибли три человека: 96-летний мужчина, 89-летняя женщина и 82-летний мужчина.