ФОТО | Беженцы думают, что они в Германии. Репортаж с границы с Беларусью

Участок, через который в Латвию пытались попасть около 500 нелегальных мигрантов, первым обнесут забором из колючей проволоки. Проволоку Латвии подарили коллеги из Словении, и теперь проникнуть в страну на участке длиной 1,7 км будет труднее. Общая протяженность границы с Беларусью — около 130 км границы.

Малая часть забора

"Забор острый как лезвие, я сам чуть не порезался", — рассказывает порталу Delfi старший инспектор Государственной пограничной службы, старший лейтенант Мартиньш Кривиньш. Его обязанность — патрулировать этот опасный участок латвийско-белорусской границы. "Колючая проволока на этом участке точно поможет. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы забор не портили лесные звери и падающие деревья. Но да, беженцы теперь будут искать другой путь", — добавляет Кривиньш.

Во вторник на участке со стороны Латвии кипела работа. Пограничники и земессарги с автоматами патрулировали границу, а солдаты солдаты Батальона боевой поддержки Механизированной пехотной бригады Национальных вооруженных сил разворачивали катушки с колючей проволокой и устанавливали их в несколько линий вдоль границы. Белорусских пограничников видно не было. Их патруль недавно прошел мимо.

"Раньше латвийские и белорусские пограничники друг с другом здоровались, ведь даже на границе вежливость никто не отменял. Теперь вот уже не здороваются", — признает помощница начальника государственной пограничной службы, капитан Инга Беке.