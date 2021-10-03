Финские пенсионеры все чаще запрашивают пособие на оплату жилья

Статистика Пенсионно-страхового ведомства Kela свидетельствует, что количество пенсионеров, получающих пособие на оплату жилья, неизменно растет. В июле этого года таковых насчитывалось уже 211 тысяч.

Большинство финских пенсионеров получают трудовую пенсию. Если она из-за особенностей трудовой истории оказалась слишком низкой, к ней доплачивается народная пенсия. В случае, если они тоже будут ниже определенного уровня, то пенсионеру выплачивается так называемая гарантированная пенсия. В конце прошлого года герантированную пенсию получали 114 тысяч человек, что на четыре процента больше, чем годом ранее.

В то же время в Центре пенсионного обеспечения провели исследование, результаты которого показали, что финансовые проблемы пенсионеров снизились за последнее время. При этом больше всего сложностей с деньгами испытывают получатели пенсии по нетрудоспособности. У тех же, кто получает пенсию по возрасту, финансовые трудности чаще встречаются среди малоимущих и страдающих различными заболеваниями.