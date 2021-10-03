За рубежом
03.10.2021, 09:39

В США при взлете загорелся пассажирский лайнер

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AWACS lennuk Tallinnale lähenemas 22.09.2020
AWACS lennuk Tallinnale lähenemas 22.09.2020
Foto: Andres Putting
В США при взлете загорелся пассажирский самолет A320, выполнявший рейс из Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) в Форт-Лодердейл (штат Флорида), передает "Медуза".

Как сообщает ABC, когда лайнер разгонялся по взлетной полосе, в его двигатель попала птица. Пилоты смогли быстро остановить самолет.

На борту лайнера находились 102 пассажира и семь членов экипажа. Их всех эвакуировали. Два человека получили легкие травмы.

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