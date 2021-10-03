В США при взлете загорелся пассажирский лайнер

Как сообщает ABC , когда лайнер разгонялся по взлетной полосе, в его двигатель попала птица. Пилоты смогли быстро остановить самолет.

На борту лайнера находились 102 пассажира и семь членов экипажа. Их всех эвакуировали. Два человека получили легкие травмы.