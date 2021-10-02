Полиция просит помощи в установлении местонахождения 43-летнего Дмитрия

В 18:00 полиция получила сообщение, что из Ида-Вируской центральной больницы сбежал 43-летний Дмитрий, нуждающийся в медицинской помощи по состоянию здоровья.

На данный момент полицейские патрули проверяют возможные места, куда Дмитрий мог уйти, а также общаются с его родными. В поисках Дмитрия задействованы как полицейские собаки, так и дроны. В момент побега из больницы на Дмитрии были только медицинские подгузники.

Рост Дмитрия около 190 см, он крупного телосложения, с голубыми глазами и редкими волосами.

Полиция просит всех, кто видел Дмитрия, незамедлительно сообщить об этом в отдел полиции Йыхви по телефону 53413479 или по номеру службы экстренной помощи 112.