02.10.2021, 22:19
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 43-летнего Дмитрия
Полиция ищет 43-летнего Дмитрия, сбежавшего сегодня вечером из больницы в Йыхви. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
В 18:00 полиция получила сообщение, что из Ида-Вируской центральной больницы сбежал 43-летний Дмитрий, нуждающийся в медицинской помощи по состоянию здоровья.
На данный момент полицейские патрули проверяют возможные места, куда Дмитрий мог уйти, а также общаются с его родными. В поисках Дмитрия задействованы как полицейские собаки, так и дроны. В момент побега из больницы на Дмитрии были только медицинские подгузники.
Рост Дмитрия около 190 см, он крупного телосложения, с голубыми глазами и редкими волосами.
Полиция просит всех, кто видел Дмитрия, незамедлительно сообщить об этом в отдел полиции Йыхви по телефону 53413479 или по номеру службы экстренной помощи 112.