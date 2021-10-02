”Талибан" отправит батальон смертников к границе с Китаем и Таджикистаном

Он рассказал, что батальон будет также использоваться ”Талибаном” для атак на силы безопасности предыдущего правительства Афганистана, пишет Gazeta.ru.

Батальон получил название ”Лашкар-э-Мансури”, или ”Армия Мансура”. Провинция Бадахшан, куда выслан спецотряд, находится у границ с Пакистаном, Таджикистаном и Китаем.

”Без [него] поражение США было бы невозможно. Эти храбрые люди носят взрывоопасные жилеты и уничтожают базы США в Афганистане. Это люди, буквально не знающие страха”, — сказал Ахмади.

”Талибан” объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.