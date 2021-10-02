ФОТО | Космический аппарат BepiColombo прислал первые снимки Меркурия
В ночь на субботу аппарат BepiColombo совершил первый из шести запланированных пролетов над планетой на высоте около 200 километров.
Новые снимки ожидаются в ближайшие дни.
BepiColombo - совместный японско-европейский космический аппарат. Он отправился в полет в октябре 2018 года. Путь к цели займет семь лет. BepiColombo составлен из двух космических кораблей Bepi и Mio, которые на подступах к Меркурию рассоединятся и будут проводить самостоятельные, дополняющие друг друга исследования.
В общей сложности BepiColombo пролетит мимо Меркурия шесть раз, после чего аппарат в 2025 году выйдет на орбиту ближайшей к Солнцу планеты.
Меркурий - единственная планета земной группы, кроме самой Земли, которая обладает глобальным магнитным полем. В этом смысле она - исключение. Это поле в три раза сильнее в северном полушарии, чем в южном.