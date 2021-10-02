Утепляемся! Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Эстонии в октябре

В воскресенье ожидается ясный и солнечный день без осадков. В то же время ложбина низкого давления, которая смещается через Норвежское море, завтра охватит всю Скандинавию и к вечеру достигнет Балтийского моря. В воскресенье будет дуть сильный юго-восточный ветер: на материковой части Эстонии порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду, на западном побережье - 15, на островах - 17 метров в секунду. Температура днем - 11-16 градусов тепла, а ночью опустится до 2-8 градусов, на островах и в прибрежных районах - около 10 градусов.

В понедельник сохранится ясная погода преимущественно без осадков. Ночная температура - около 5 градусов, днем - от 13 до 16 градусов тепла. Ожидается очень сильный юго-восточный ветер порывами 12-15 метров в секунду.

Во вторник порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. На материковой части сохранится безоблачная погода, но на островах будет пасмурно, а к вечеру может пойти дождь. Ночью температура может опуститься ниже 5 градусов, на островах - около 10 градусов. Температура днем - от 11 до 16 градусов.

В среду вероятность дождя увеличится. Температура днем - 11-15 градусов, ночью - около 5.

В четверг влияние области высокого давления усилится, будет дуть сильный юго-восточный ветер. Вероятность облачности и дождя также увеличится, особенно в западной части Эстонии. Температура воздуха ночью - 6-7 градусов тепла, днем ​​- от 11 до 14 градусов.

В пятницу низкое давление на западе может сместиться на восток. В этот день ожидаются сильные ветра и кратковременный дождь. Температура воздуха ночью - около 10 градусов, днем - 13-14 градусов.

Прогноз на октябрь