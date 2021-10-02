Вернувшаяся в Литву эмигрантка: спрашиваю себя, зачем я сюда приехала

Женщина обратилась в литовские СМИ, поскольку хотела поделиться своими впечатлениями с другими.

"В первые же дни возвращения в Литву ждет разочарование, систем много, но до конца они не доделаны и не работают, единой системы нет. Надо звонить, искать… Дан телефон службы "Выбираю Литву", через 17 ч. он не работает, им пишешь, отвечают через 3 дня", – удивлялась женщина.

Она прилетела в Литву 16 сентября и на следующий день регистрировала факт прибытия, заплатила обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ).

"Я привилась вакциной Pfizer в мае. У меня есть документы. На вопрос, как мне получить "паспорт возможностей", ответили - идите к семейному врачу, врач проверит документы и что-то введет в систему. Тогда я смогу получить "паспорт возможностей".

В поликлинике мне заявили, что я не застрахована, а ведь я заплатила ОНЗ. Звоню в "Содру", они ничего не видят, тогда мою заявку как срочную регистрируют в Больничной кассе. Мне звонят, говорят, что все в системе, я могу идти к врачу", – рассказала женщина.

Она заметила, что около поликлиники припарковаться невозможно, все места заняты.

"Снова еду в поликлинику, там уже видят страховку, но говорят, что мой вопрос несрочный, поэтому к врачу меня запишут только на 30 сентября. Я стала уверять, что все срочно, сжалились, записали на 28 сентября! Думаю, это только начало всех моих разочарований. меня есть знакомые, которые хотят вернуться в Литву. Что я им могу посоветовать? Хорошо подумайте? Конечно, никто не расстилает перед возвращающимися красный ковер, но сколько времени уходит, сколько других людей напрягаешь, пока все уладишь", – сказала женщина.

"Спрашиваю себя, зачем вернулась? Так мнение вернувшихся снижает привлекательность страны. Только когда надо что-то заплатить, быстро берут деньги", – возмущалась женщина.

Она также была возмущена тем, что 16 сентября с нее взяли деньги за весь сентябрь.

"Я приехала 16 сентября, а платить пришлось за полный месяц, но меня ведь до этого здесь не было? Это никого не интересует? Конечно, деньги небольшие, но это несправедливо. Жаль соотечественников, которых так системы отфутболивают от одной к другой, ничего не изменишь, никому не пожалуешься, а ведь страна демократическая, но до демократии далеко", – сказала она.