Людей старше 65 лет начнут бесплатно вакцинировать от гриппа в конце октября

Третий год подряд государство оплачивает вакцинацию от гриппа клиентов домов попечения, в этом году возможность бесплатно получить прививку предоставится и всем людям в возрасте старше 65 лет, пишет rusERR .

"Вакцинацию будут проводить семейные врачи и, действительно, право на бесплатную вакцинацию от гриппа есть у всех, кому уже исполнилось или исполнится до конца года 65 лет. Оформляя заказ на поставку вакцин, мы исходили из опыта прошлых лет, который показал, что вакцинироваться от гриппа хочет примерно треть целевой группы", — сообщила заведующая отделом Больничной кассы Кюлли Фридеманн.