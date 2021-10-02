02.10.2021, 17:30
Людей старше 65 лет начнут бесплатно вакцинировать от гриппа в конце октября(23)
Foto: Marianne Kuusk
В этом году государство впервые будет оплачивать вакцинацию от гриппа людей в возрасте от 65 лет — больничная касса выделила на это 1.3 млн евро.
Третий год подряд государство оплачивает вакцинацию от гриппа клиентов домов попечения, в этом году возможность бесплатно получить прививку предоставится и всем людям в возрасте старше 65 лет, пишет rusERR.
"Вакцинацию будут проводить семейные врачи и, действительно, право на бесплатную вакцинацию от гриппа есть у всех, кому уже исполнилось или исполнится до конца года 65 лет. Оформляя заказ на поставку вакцин, мы исходили из опыта прошлых лет, который показал, что вакцинироваться от гриппа хочет примерно треть целевой группы", — сообщила заведующая отделом Больничной кассы Кюлли Фридеманн.
Больничная Касса заказала 80 000 доз вакцины, она должна поступить в Эстонию в середине октября.