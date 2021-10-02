Tele2 приступает к предложению бесплатной услуги по борьбе с SMS-мошенниками

”Мы призываем всех наших клиентов к бдительности и активному противодействию мошенникам! Теперь при получении SMS подозрительного содержания вы сможете бесплатно переслать его для проверки нашим экспертам по кибербезопасности на номер: 12250. Эксперты проверят сообщение и, если необходимо, тут же закроют номер мошенника, — объясняет директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин. — Безопасность клиентов для нас всегда в приоритете, и мы надеемся, что новая услуга упростит процесс уведомления о подозрительных SMS и снизит уровень мошенничества в данной сфере”. Услуга доступна только для клиентов Tele2.

Внимание! Сообщения от мошенников могут выглядеть правдоподобно

Как сообщила директор по маркетингу Tele2, уровень кибергигиены в Эстонии продолжает расти. Многим нашим соотечественникам известно о том, что открывать ссылки в подозрительных письмах по э-почте опасно. При этом не все знают, что такая же опасность может таиться и в SMS. ”Текстовые сообщения — одна из самых популярных функций мобильного телефона. И в отличие от писем по э-почте, SMS обычно прочитывают. Неудивительно, что мошенники, стремящиеся получить доступ к данным и деньгам своих потенциальных жертв, этим решили воспользоваться”, — говорит Инес Эстрин. Новая услуга Tele2 также пригодится и бизнес-клиентам, работники которых используют служебные телефоны как в рабочее, так и во внерабочее время, и могут подвергнуть опасности своих работодателей.

”Злоумышленники ведут себя очень профессионально. Они могут выдавать себя за банковских служащих или инвестиционных консультантов и склонять вас открыть ту или иную ссылку с вредоносной программой, чтобы получить доступ к вашим личным данным. Они могут также попросить потенциальную жертву обновить свои личные данные и перейти для этого по ссылке на якобы банковский сайт. На первый взгляд эти ссылки и SMS выглядят весьма достоверно, и получатель сообщения может сразу не догадаться, что они преследуют преступную цель”, — предупреждает директор по маркетингу Tele2.