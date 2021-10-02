Tele2 приступает к предложению бесплатной услуги по борьбе с SMS-мошенниками(1)
”Мы призываем всех наших клиентов к бдительности и активному противодействию мошенникам! Теперь при получении SMS подозрительного содержания вы сможете бесплатно переслать его для проверки нашим экспертам по кибербезопасности на номер: 12250. Эксперты проверят сообщение и, если необходимо, тут же закроют номер мошенника, — объясняет директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин. — Безопасность клиентов для нас всегда в приоритете, и мы надеемся, что новая услуга упростит процесс уведомления о подозрительных SMS и снизит уровень мошенничества в данной сфере”. Услуга доступна только для клиентов Tele2.
Внимание! Сообщения от мошенников могут выглядеть правдоподобно
Как сообщила директор по маркетингу Tele2, уровень кибергигиены в Эстонии продолжает расти. Многим нашим соотечественникам известно о том, что открывать ссылки в подозрительных письмах по э-почте опасно. При этом не все знают, что такая же опасность может таиться и в SMS. ”Текстовые сообщения — одна из самых популярных функций мобильного телефона. И в отличие от писем по э-почте, SMS обычно прочитывают. Неудивительно, что мошенники, стремящиеся получить доступ к данным и деньгам своих потенциальных жертв, этим решили воспользоваться”, — говорит Инес Эстрин. Новая услуга Tele2 также пригодится и бизнес-клиентам, работники которых используют служебные телефоны как в рабочее, так и во внерабочее время, и могут подвергнуть опасности своих работодателей.
”Злоумышленники ведут себя очень профессионально. Они могут выдавать себя за банковских служащих или инвестиционных консультантов и склонять вас открыть ту или иную ссылку с вредоносной программой, чтобы получить доступ к вашим личным данным. Они могут также попросить потенциальную жертву обновить свои личные данные и перейти для этого по ссылке на якобы банковский сайт. На первый взгляд эти ссылки и SMS выглядят весьма достоверно, и получатель сообщения может сразу не догадаться, что они преследуют преступную цель”, — предупреждает директор по маркетингу Tele2.
Существует ошибочное мнение, что мобильные телефоны лучше защищены от внешних угроз, чем компьютеры. ”На самом деле ни у одной операционной системы нет полной защиты от злоумышленников, — заверяет Инес Эстрин. — И наиболее мы уязвимы, когда всё делаем впопыхах, на скорую руку. Обычно SMS открывают в течение 15 минут после его получения, причем довольно часто на ходу, — и вероятность необдуманно кликнуть на какую-то ссылку или ответить на сообщение в такой ситуации весьма велика”.
Как противостоять SMS-мошенникам?
”Операторы постоянно усиливают защиту от внешних угроз, но и мошенники не стоят на месте и придумывают новые способы для достижения своей цели. Довольно часто фальшивое сообщение очень трудно отличить от настоящего”, — отмечает директор по маркетингу Tele2. О чем надо помнить в первую очередь?
- Никогда не кликать на ссылки, если SMS вызывает хоть малейшее подозрение.
- Мошеннические сообщения могут быть составлены очень профессионально и выглядеть достоверно.
- Грамматические ошибки и странный порядок слов в SMS должны сразу насторожить.
- Все срочные просьбы, требующие немедленного реагирования, — серьезный повод для подозрения.
- Банк или финансовое учреждение никогда не пришлют вам SMS с просьбой подтвердить данные счета или пароли.
- Самое разумное в случае любого подозрения — не реагировать на сообщение или переслать его на номер услуги: 12250.