Молодежный центр Хааберсти переехал в новое здание

По словам вице-мэра Эхи Вырк, район очень нуждался в новом молодежном центре, поскольку его старое здание, располагавшееся по адресу Ыйсмяэ теэ, 88а, было амортизировано и более не отвечало потребностям центра и ожиданиям молодежи.

”Расположенное по адресу Ыйсмяэ теэ, 24 здание было реконструировано в два этапа. Сначала в А-корпусе разместился дневной центр Хааберсти, теперь в В-корпусе приступит к работе молодежный центр. Также был приведен в порядок С-корпус, который будет в совместном использовании молодежного и дневного центров, — пояснила Вырк. — И в старом здании молодежный центр Хааберсти демонстрировал отличный уровень молодежной работы, являясь одним из лучших в Таллинне и Харьюмаа. Новые условия позволят развиваться еще больше. Мы надеемся, что молодежь найдет дорогу в новый центр, и со временем примет активное участие в его работе”.

Каждый будний день молодежный центр Хааберсти предлагает бесплатные занятия в кружках по интересам, помощь с учебой, а также деятельность, поддерживающую активное участие в жизни общества. При центре работают кружки танцев, искусства, рукоделия и стрит-арта, проводятся различные мастер-классы и лагеря. Ежедневно молодежный центр посещают 35-50 подростков, главным образом ребята в возрасте 7-15 лет. Новый центр позволит приобщить к занятиям и молодежь постарше, также улучшены возможности для доступа людей с особыми потребностями. Обустроенная территория молодежного центра позволит проводить городские лагеря и разнообразить деятельность на свежем воздухе.