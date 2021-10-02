Молодежный центр Хааберсти переехал в новое здание
По словам вице-мэра Эхи Вырк, район очень нуждался в новом молодежном центре, поскольку его старое здание, располагавшееся по адресу Ыйсмяэ теэ, 88а, было амортизировано и более не отвечало потребностям центра и ожиданиям молодежи.
”Расположенное по адресу Ыйсмяэ теэ, 24 здание было реконструировано в два этапа. Сначала в А-корпусе разместился дневной центр Хааберсти, теперь в В-корпусе приступит к работе молодежный центр. Также был приведен в порядок С-корпус, который будет в совместном использовании молодежного и дневного центров, — пояснила Вырк. — И в старом здании молодежный центр Хааберсти демонстрировал отличный уровень молодежной работы, являясь одним из лучших в Таллинне и Харьюмаа. Новые условия позволят развиваться еще больше. Мы надеемся, что молодежь найдет дорогу в новый центр, и со временем примет активное участие в его работе”.
Каждый будний день молодежный центр Хааберсти предлагает бесплатные занятия в кружках по интересам, помощь с учебой, а также деятельность, поддерживающую активное участие в жизни общества. При центре работают кружки танцев, искусства, рукоделия и стрит-арта, проводятся различные мастер-классы и лагеря. Ежедневно молодежный центр посещают 35-50 подростков, главным образом ребята в возрасте 7-15 лет. Новый центр позволит приобщить к занятиям и молодежь постарше, также улучшены возможности для доступа людей с особыми потребностями. Обустроенная территория молодежного центра позволит проводить городские лагеря и разнообразить деятельность на свежем воздухе.
”Очень важно, чтобы условия труда молодежных работников были современными и безопасными. Сотрудники нашего центра — команда мечты для каждого руководителя, и все мы очень рады новым отремонтированным помещениям, — отметила руководитель Центра досуга Хааберсти и Молодежного центра Хааберсти Кайди Лийве. — Новое здание все же не позволяет воплотить абсолютно все наши большие мечты, однако несмотря на это, мы очень довольны, что работа будет проходить в более просторных и светлых помещениях. Мы под впечатлением от музыкального кабинета, ведь ранее нам нечего было предложить любителям музыки. Теперь в нашем распоряжении и большой зал с уличной террасой. Кружок природоведения сможет работать на свежем воздухе, и весной ребята смогут приступить к садовым работам. Собственная баскетбольная площадка будет мотивировать молодежь к активному отдыху”.
По словам директора молодежного центра, в новом здании обустроена кухня, где будет проводиться кружок кулинарии.
”В старом здании мы не могли даже испечь блины — электрическая система не выдерживала. Теперь же мы сможем пригласить местную молодежь испытать новые возможности!”, — добавила Лийве.
Проектировщик работ по реновации молодежного центра Хааберсти — Infragate Eesti AS, проектная экспертиза проведена P.P. Projekt OÜ. Строительные предприятия — Tesron Ehitus OÜ и Eventus Ehitus OÜ, надзор собственника — Tallinna Linnaehituse AS. Общая стоимость реконструкции здания — 2,3 млн евро.