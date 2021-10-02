Афганистан: на бывших судей-женщин охотятся те, кого они осудили за убийства и изнасилования

За свою карьеру судьи Масума осудила сотни мужчин за насилие в отношении женщин.

Но всего через несколько дней после того, как талибы взяли под свой контроль ее город, тысячи осужденных преступников были освобождены из тюрьмы. Она начала получать угрозы.

На ее телефон стали приходить десятки текстовых и голосовых сообщений с незнакомых номеров.

"Была полночь, когда мы узнали, что талибы освободили всех заключенных из тюрьмы. Мы немедленно бежали, оставив дом и всю нашу жизнь позади", — говорит Масума.

В последние 20 лет судьями в Афганистане работали 270 женщин. Их всех знали в лицо.

"Чтобы выехать из города, я надела паранджу, чтобы меня никто не смог узнать. К счастью, мы без проблем проехали все контрольно-пропускные пункты "Талибана", — рассказывает Масума.

Вскоре после того, как они уехали, соседи написали ей, что в ее дом приехали несколько членов "Талибана".

Масума говорит, что, как только соседи описали внешность мужчин, она поняла, кто ее ищет.

Несколько месяцев назад, до захвата власти талибами, Масума вела дело о жестоком убийстве жены одного из членов "Талибана".

Признав его виновным, Масума приговорила его к 20 годам тюремного заключения.

"После того, как решение было вынесено, убийца подошел ко мне и сказал: "Когда я выйду из тюрьмы, я сделаю с тобой то, что я сделал со своей женой"", — рассказывает Масума.

Она говорит, что в то время не восприняла угрозу всерьез. Но с тех пор, как к власти пришел "Талибан", осужденный — и освобожденный талибами из тюрьмы — много раз звонил ей.

"Он говорил мне, что найдет меня и отомстит", — говорит Масума.

По данным расследования Би-би-си, сейчас по меньшей мере 220 бывших женщин-судей скрываются в Афганистане.

Корреспонденты Би-би-си поговорили с шестью бывшими судьями из разных провинций и все они рассказывают примерно одно и то же.

Все они получали угрозы убийства от членов движения "Талибан", которых они ранее отправили в тюрьму. Четверо назвали имена конкретных мужчин, которых они осудили за убийство своих жен.