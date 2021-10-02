ФОТО | Эстонские и французские военные провели совместную операцию в Мали

«В общих чертах цель операции заключалась в обнаружении возможных группировок противника и их лидеров, а также в сборе разведывательных сведений», – сказал командир пехотного взвода BKN-10 Estpla младший лейтенант Таави Таммару.

По его словам, в течение суток эстонские военные совершили марш длиной в 130 километров, в ходе которого они получили ценный опыт действий в условиях различного ландшафта: пустыни, каменистого плато, гористой и заболоченной местности.

«С нашей точки зрения совместная операция удалась: в течение относительно короткого периода времени нам удалось установить контроль над большими территориями и получить много полезных разведданных», – отметил командир французской роты «Жун» (Jaune) капитан Антуан, выразив надежду, что эта совместная операция была не последней.

Ядром эстонского контингента в Мали является пехотный взвод BKN-10 Estpla сформированный на базе Скаутского батальона. В его задачи входит несение дозорной службы на военной базе в Гао и ее окрестностях, а также дежурство в качестве подразделения быстрого реагирования.

Также в состав контингента входит вспомогательное подразделение, которое отвечает за логистику. Управлением войсками и координацией взаимодействия с союзниками занимается командующий эстонским контингентом.

Эстонские военнослужащие расквартированы на военной базе на побережье реки Нигер в городе Гао. Текущая смена контингента приступила к службе в сентябре, она пробудет в стране до конца декабря, после чего личный состав будет ротирован.

Организованная вооруженными силами Франции в 2014 году операция «Бархан» проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере, она нацелена на противодействие исламиским террористическим группировкам и нелегальной миграции из Африки в Европу.