Госсуд отклонил иск экоактивистов об остановке строительства маслозавода в Ида-Вирумаа

Объединяющая молодых экологических активистов некоммерческая организация Loodusvõlu ранее подала в Тартуский окружной суд апелляцию на решение Тартуского административного суда, отказавшегося пересмотреть разрешение на строительство нового завода сланцевого масла, который собирается построить в Ида-Вирумаа госкомпания Eesti Energia.

"Строительство маслозавода в долгосрочном плане не поддержит развитие Ида-Вирумаа и остальной Эстонии и причинит вред нашей общей жизненной среде", – заявила активистка Керту Биргит Антон.

Завод планируется построить в деревне Аувере. Предполагается, что его стоимость составит 321 млн евро. Сейчас на месте возможной стройплощадки ведутся подготовительные работы к сооружению фундамента.