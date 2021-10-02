В России начали испытания новой вакцины от Covid-19. Что о ней известно?

Считается, что субъединичные вакцины менее реактогенны, более безопасны и хорошо подходят аллергикам и пожилым. Кроме того, такие вакцины проще в производстве, чем, например, препараты на основе инактивированного вируса. В то же время антигенные свойства различных субъединиц должны быть хорошо изучены, чтобы понимать, вызовут ли они необходимый имунный ответ.

Вакцины такого типа называются субъединичными. Их существует довольно много. Некоторые из них используются широко и доказали свою эффективность, — например, вакцины против гепатита В, пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций, а также "Церварикс" от ВПЧ и "Инфлювак" против гриппа.

"Бетувакс" содержит в себе часть поверхностных белков коронавируса, синтезированных искусственным способом. Познакомившись с ними, иммунная система, по задумке авторов препарата, потом должна узнать "чужака" в его полной экипировке.

В препарате нет живых компонентов вируса, нет также и "убитого" вируса, как в "КовиВаке", и нет аденовирусного вектора, как у "Спутника".

О новой вакцине "Бетувакс" известно не так много. Пока, как это часто происходит в России, информация о вакцине просачивается лишь в интервью разработчиков и спонсоров препарата.

Русская служба Би-би-си разбирается, в чем особенность препарата, насколько он может быть эффективен и сможет ли стать альтернативой другим вакцинам?

В России на настоящий момент зарегистрированы вакцины, произведенные по трем разным технологиям. В случае успеха испытаний "Бетувакса" в стране может появиться препарат, сделанный по новой технологии и, возможно, вызывающий меньше побочных реакций.

Вакцину введут испытуемым два раза с интервалом в месяц. Согласно данным госреестра лекарственных средств, исследование будет проходить на базе "Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева", "Центра профессиональной медицины" Перми и "Медицинского центра Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге.

То, что разработчики используют лишь фрагмент белка, с одной стороны, может стать прорывом, а с другой — может сделать вакцину менее эффективной, говорит Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США).

"По нашим расчетам и данным проведенных доклинических исследований, "Бетувакс" практически не дает постпрививочных реакций. И в то же время обеспечивает выработку именно нейтрализующих антител, которые доказанно обезвреживают коронавирус ", — говорил в интервью "Комсомольской Правде" один из разработчиков вакцины, биоинженер Александр Кудрявцев.

По словам Вахрушевой, защитный эффект вакцины при заражении животных сверхвысокой дозой уханьского штамма вируса составил 100%. "Все животные оказались защищены от развития коронавирусных патологий по сравнению с плацебо-группой, у которой было зафиксировано размножение вируса в легких с развитием сопутствующих патологий", — отметила она.

Такая публикация готовится, сообщила Би-би-си гендиректор компании "Бетувакс" Анна Вахрушева. "Мы сейчас в процессе написания статьи по проведенной доклинике, ориентируемся на подачу в международный рецензируемый журнал", — сказала она.

По словам Исаева, антител после "Бетувакса" вырабатывается достаточно для защиты от вируса — его нейтрализации. "В экспериментах мы наблюдали, что антитела действительно нейтрализовывали вирус, когда его вводили подопытным животным — хомячкам и обезьянам", — говорил он в интервью Republic. Результаты исследований "Бетувакса" на животных пока нигде не опубликованы.

"Наш антиген — это небольшая часть поверхностных белков коронавируса, играющих ключевую роль в проникновении вируса в клетки человека. Эти белки составляют всего лишь 3-4% всех белков коронавируса, но именно на них, по данным исследований инфицированных, вырабатывается до 80-90% всех нейтрализующих антител, и образуется клеточный иммунитет", — говорил в интервью изданию Republic глава совета директоров ИСКЧ Артур Исаев в начале июня этого года.

"У части белка, как правило, конформация менее стабильна, чем у целого белка, — говорит Баранова. — Представьте, белок эволюционировал миллионы лет, чтобы создать устойчивую конформацию, а от него отрезали куски — это как отломать закрылки аэроплану. Может, он и останется в форме аэроплана, но лететь может менее стабильно".

Используемый в "Бетуваксе" фрагмент белковой оболочки вируса, по словам разработчиков, достаточно консервативен, что, по их задумке, не должно уменьшать эффективность вакцины против мутаций вируса. Как заверил Исаев в интервью, "исследования показали, что вырабатываемые к нему антитела нейтрализуют и те штаммы коронавируса, которые выделяют сейчас в других странах, в том числе южноафриканский и индийский".

"Даже если появятся новые штаммы, которые будут сильно отличаться от тех, которые циркулируют сегодня, то мы всегда сможем взять другие фрагменты их белковых оболочек и добиться выработки нужных антител", — сказал глава совета директоров ИСКЧ. Он считает, что, скорее всего, "Бетувакс" будет востребован как вакцина для бустерных, повторных вакцинаций и для людей из групп риска, которым необходимо избегать побочных эффектов.

Исаев отмечал в интервью, что потенциальное разнообразие антител, которые появятся в организме после ⁠введения "Бетувакса", будет значительно меньше, чем у других вакцин с большим числом антигенов. "В связи с тем, что набор антител меньше, осложнений, включая аллергические реакции, тоже можно ожидать меньше. На это же работает и небольшое количество содержащегося в вакцине белка", — говорил он.

На какую еще вакцину это похоже?