Мария Юферева-Скуратовски: порой именно женщинам приходится спасать мир

„В фильме я хотела показать, что в первую очередь именно женщины-политики занимаются теми проблемы, которые зачастую остаются незаметными в публичном и медиапространстве, но в действительности тревожат очень многих. К таким ”непопулярным” темам относится уязвимое социально-экономическое положение молодых матерей и пожилых людей, школьная травля и отсутствие внятной молодежной политики”, — отметила Юферева-Скуратовски на премьере фильма. По словам Юферевой-Скуратовски, все чаще именно женщинам приходится спасать мир, как на уровне отдельно взятой семьи, так и всей страны.

Депутат Европейского парламента Яна Тоом отметила, что пандемия коронавируса обнажила проблему гендерного неравенства в Европе. Дистанционная форма работы, которую вначале приветствовали все женщины, не облегчила, а наоборот усложнила их жизнь. На плечи женщин легли рабочие и домашние обязанности, а также помощь детям в приготовлении уроков. И все это происходило в замкнутом пространстве домов и квартир. ”Только обсуждая эту проблему открыто, на разных площадках на уровне Европы, отдельно взятой страны или города мы можем найти оптимальное решение”, — отметила Яна Тоом в ходе дискуссии.

В дискуссии также приняли участие директор таллиннской гимназии Паэ Изабелла Рийтсаар, спортсменка Елена Глебова и специалист агентства окружающей среды Алина Лернер.

Фильм ”Пятый элемент эстонской политики” можно посмотреть ЗДЕСЬ.