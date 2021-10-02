За сутки в Эстонии прибавилось 742 случая заражения коронавирусом, скончался один человек

По состоянию на утро 2 октября в стационарном лечении из-за COVID-19 нуждаются 176 человек. Всего в больницах 212 зараженных коронавирусом пациента, из которых не вакцинированы 152, или 71,7%, и с завершенным курсом вакцинации — 60 человек, или 28,3%.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни. Умер один зараженный коронавирусом: 63-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 6 191 тест, из которых 742 оказались положительными. Из получивших положительный тест 525 не были вакцинированы и 217 были были с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 281 дозу вакцины, всего введено 1 372 850 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,1 %.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.