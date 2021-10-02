Тайвань сообщил о крупнейшим в истории вторжении военной авиации Китая

Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) задействовала в операции два бомбардировщика H-6, способных нести ядерные заряды, противолодочную авиацию,18 истребителей J-16, а также четыре истребителя Су-30.

Тайбэй жалуется, что Пекин все чаще проводит миссии вблизи острова, а истребители НОАК постоянно вторгаются в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Ранее 6 сентября правительство Китая направило в тайваньскую опознавательную зону противовоздушной обороны 19 самолетов накануне ежегодных военных учений, организованных Тайбэем.

10 августа власти Китайской Республики (Тайвань) заявили, что с 13 по 18 сентября проведут военные учения ”Хань Куан” с участием всех родов войск. Президент Тайваня Цай Инь-вэнь заявила, что остров будет сосредоточен на увеличении возможностей асимметричной войны против китайской угрозы.

18 августа правительство КНР отработало сценарий крупномасштабной операции по захвату Тайваня. Учения организованы в ответ на провокации США в Южно-Китайском море.