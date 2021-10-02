Лукашенко поклялся, что не собирается быть президентом до смерти

”Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси”, — сказал он в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого опубликовало агентство ”БелТА”.

Лукашенко также подчеркнул, что если западные страны не будут вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и нарушать ее суверенитет, ”все случится раньше”.

”Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас”, — пригрозил он.

Ранее, в 2020 году, в ходе массовых митингов с требованием провести новые президентские выборы в республике, Лукашенко заявил протестующим, что пока его не убьют, новые выборы в стране проводиться не будут.