ВИДЕО | В Грузии рассказали о спецоперации по задержанию Саакашвили

”Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил. Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа”, — отметил парламентарий.

По его словам, это было ”правильным шагом правоохранителей”.

Ранее депутат Верховной Рады и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к властям Украины за помощью.

Политика задержали в пятницу, 1 октября. У грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию в пятницу утром. Бывший грузинский президент сообщил, что находится в Батуми, а в воскресенье отправится в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, он разместил видео в Facebook, на котором едет по грузинскому прибрежному городу.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.