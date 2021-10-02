Командующие ВМС стран Балтии обсудили совместные планы

Командующие получили обзор текущих проектов и сосредоточились на деятельности рабочих групп, занимающихся проектами будущего. Речь о командах, которые занимаются вопросами развития осведомленности на море и трехстороннего сотрудничества в военно-морской сфере до 2030 года и после.

”Проект региональной системы осведомленности на море и морская часть оборонительных планов равзвиваются в соответствии с графиком. Важно, чтобы наши планы и усилия были синхронизированы”, — сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.

На встрече в формате Baltic Naval Committee также представители судостроительного завода Baltic Workboats, которые изготовили для ВМС Эстонии новейшие катера EML Risto и EML Roland.

Подобные обсуждения проходят дважды в год.