02.10.2021, 09:25
Кто они, самые богатые женщины Эстонии?
Foto: Karin Kaljuläte
В опубликованном на этой неделе рейтинге 500 богатейших жителей Эстонии по версии Äripäev самая состоятельная женщина, Кристи Веэбер, занимает 39-е место — стоимость ее активов оценивается в 94,8 млн евро.
В этом году в первую сотню ТОП 500 вошли сразу девять женщин, что является рекордным показателем за всю историю рейтингов. Кто же они, самые богатые женщины Эстонии, и что за активы им принадлежат?
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