Новости Эстонии
02.10.2021, 09:25

Кто они, самые богатые женщины Эстонии?

 (2)
Стоимость активов Меэли Леэман оценивается в 29,3 млн евро.
Стоимость активов Меэли Леэман оценивается в 29,3 млн евро.
Foto: Karin Kaljuläte
В опубликованном на этой неделе рейтинге 500 богатейших жителей Эстонии по версии Äripäev самая состоятельная женщина, Кристи Веэбер, занимает 39-е место — стоимость ее активов оценивается в 94,8 млн евро.

В этом году в первую сотню ТОП 500 вошли сразу девять женщин, что является рекордным показателем за всю историю рейтингов. Кто же они, самые богатые женщины Эстонии, и что за активы им принадлежат?

Читайте подробнее на dv.ee

Оставить комментарий Читать комментарии (2)