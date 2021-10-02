ФОТО | Апокалиптический вид на улице Лийвалайа: местные жители жалуются, что их жизнь превратилась в ад

Жители жалуются на пыль и шум, которые не утихают даже в ночное время. "Мы дышим этой грязью уже больше месяца, вечером засыпаем под грохот. Наши автомобили постоянно покрыты толстым слоем строительной пыли. Апокалиптический вид, как Алеппо”, — описывает картину происходящего один из жильцов дома на улице Лийвалайа.

Кроме того, по словам местных жителей, бывают случаи, когда рабочие, занимающиеся сносом старого здания, используют в своих целях чужую территорию, не спросив разрешения у собственника. "Можете ли вы представить себе, что, например, в Нымме сосед внезапно займет часть вашего сада, чтобы ему было удобнее проводить свои строительные работы? У меня даже нет возможности припарковать хоть где-то машину, возвращаясь с работы домой. Застройщик ведет себя очень цинично, коммерческий интерес поставлен выше интересов частной собственности”, — возмущается один из жильцов, добавляя, что из-за работ по сносу здания Eesti Gaas он не может больше играть с детьми в саду или приглашать гостей по выходным.

Строительство ведется рядом с двумя детскими садами, куда ходят большинство малышей из близлежащих домов.

”Разрешение на строительство было выдано правительством города без учета интересов людей. Тротуар полностью заблокирован, движение по велосипедной дорожке также запрещено! Было бы нормально построить временные деревянные коридоры, но почему-то застройщик этого не сделал. Просто заблокировали улицу, сам думай, как пройти", — говорит житель дома на улице Лийвалайа.

Он добавил, что после многочисленных жалоб, компания все же решила возместить расходы на мойку машины и дома. ”Но это всё абсурдно, это не сделает нормальной нашу жизнь и отношение к нам”, — говорит он.

Строительная компания: все согласовано с жителями близлежащих домов