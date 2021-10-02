Венесуэла провела третью деноминацию за последние 13 лет

На фоне гиперинфляции и тяжелейшего экономического кризиса власти Венесуэлы провели очередную деноминацию национальной валюты боливар. В пятницу, 1 октября, Центральный банк в Каракасе выпустил в оборот новые денежные купюры, номинал которых сокращен на шесть нулей. Тем самым суммы всех расчетов сокращены на миллион, заявил ЦБ Венесуэлы.

Номинал новых банкнот составляет 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров, выпущена также монета достоинством 1 боливар. Кроме того, правительство в Каракасе намерено ввести национальную криптовалюту - "цифровой боливар".

В 2008 году боливар лишился трех нулей, в 2018 году - пяти

Это уже третья подобная реформа в Венесуэле за последние 13 лет. В 2008 году при тогдашнем президенте страны Уго Чавесе боливар лишился трех нулей, летом 2018 года его преемник Николас Мадуро сократил номинал денежной единицы на пять нулей. В марте текущего года ЦБ Венесуэлы сообщил о вводе в обращение новых банкнот достоинством 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров.

Венесуэла уже несколько лет находится в состоянии тяжелейшего социально-экономического кризиса. В качестве одной из мер укрепления экономики власти страны ввели новую валюту - суверенный боливар, однако и его курс сильно упал. В феврале 2021 года Центробанк Венесуэлы сообщил, что уровень инфляции в 2020 году почти достиг 3000 процентов. В 2019 году данный показатель составил почти 9600 процентов. В последнее время буханка хлеба в Венесуэле стоила около семи миллионов боливаров.