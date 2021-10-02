Олег Тиньков заплатит 506 миллионов долларов для урегулирования налоговых претензий в США

На слушаниях в Окружном суде Северной Калифорнии Тиньков признал свою вину. Представитель бизнесмена сказал, что Тиньков для выплаты долгов и штрафов не будет продавать акции TCS Group (материнской компании ”Тинькофф банка”), пишет Meduza.

О том, что Тиньков договорился с властями США об урегулировании налоговых претензий, сообщалось 18 сентября. Но тогда условия мирового соглашения не были известны.

Окончательное решение по мировому соглашению пока не вынесено. Ожидается, что суд утвердит его на заседании 29 октября.

Минюст США обвинял Олега Тинькова в том, что он при отказе от американского гражданства в 2013 году предоставил недостоверную налоговую отчетность, скрыв активы и доходы примерно на миллиард долларов.