Во Франции нашли серийного убийцу и насильника, которого не могли поймать 35 лет. Им оказался бывший полицейский

Рябой действовал в Париже в 1980-х и 1990-х годах. О нем заговорили, когда в 1986 году в подвале одного из домов нашли мертвой 11-летнюю Сесиль Блок. Предполагалось, что преступник зашел вместе с девочкой в лифт, силой заставил ее спуститься в подвал, где изнасиловал и убил.

Родители и старший брат Сесиль случайно столкнулись с подозреваемым перед тем, как он напал на девочку. Они описали его как высокого темноволосого молодого человека с кожей, покрытой отметинами то ли от оспы, то ли от акне — отсюда и прозвище Рябой. ”Он казался очень уверенным в себе. Он говорил со мной очень смело и вежливо. Он сказал что-то вроде: „Желаю вам очень-очень хорошего дня””, — вспоминал брат жертвы Люк Ришар.

Позднее Рябого связали с убийствами еще трех человек — 38-летнего жителя Парижа Жиля Полити и его помощницы по хозяйству, 20-летней немки Имргард Мюллер в 1987 году и 19-летней Карин Лерой из пригорода Парижа в 1994 году. Также Рябой, как считается, совершил по меньшей мере шесть изнасилований, жертвы которых выжили. Среди них были девочки 11 и 14 лет. Некоторые пострадавшие заявили, что насильник представлялся им полицейским.

AFFAIRE DU GRÊLÉ : Recherché depuis 35 ans, le tueur en série appelé "Le Grêlé", soupçonné de quatre meurtres et six viols, a été identifié. Il s'agit d'un ex-gendarme qui s’est suicidé au Grau-du-Roi, dans le Gard, cette semaine (Midi Libre / LP). pic.twitter.com/W1wiT3F1lU — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 1, 2021

После 1994 года о новых преступлениях Рябого было неизвестно. Но правоохранительные органы продолжали искать его и решили проверить 750 сотрудников полиции, работавших в Париже в годы, когда там действовал Рябой. Под проверку попал и Франсуа Веров, который служил в Республиканской гвардии, а потом перешел в подразделение полиции, отвечающее за работу с несовершеннолетними. После выхода в отставку Веров переселился на юг Франции.