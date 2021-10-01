Новости Эстонии
01.10.2021, 21:50

Кая Каллас встретится в Таллинне с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

 
Foto: Ilmar Saabas
Во вторник, 5 октября премьер-министр Кая Каллас встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая совершает турне по европейским столицам по случаю одобрения национальных программ финансирования проектов из фонда восстановления экономики ЕС (NextGenerationEU). Фон дер Ляйен посетит Эстонию, чтобы дать оценку эстонской программе перезапуска экономики.

В ходе встречи планируется обсудить восстановление экономики, цифровое развитие Европы, а также ситуацию с безопасностью в регионе. Каллас и фон дер Ляйен дадут совместную пресс-конференцию. Кроме того, президент Европейской комиссии ознакомится с кварталом Юлемисте и эстонскими цифровыми решениями.

В 8.20 премьер-министр Кая Каллас встретит президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен перед конференц-центром Öpiku (Валукоя, 8).

В 9.00 Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, а также председатель правления Auve Tech Таави Рыйвас на беспилотном автобусе приедут на площадь Viktori квартала Юлемисте, где председатель правления Rail Baltic Eesti Тыну Грюнберг расскажет о состоянии строительства Rail Baltic.

После презентации беспилотный автобус доставит гостей к демонстрационному центру э-Эстонии (Валукоя, 8), где вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по цифровому развитию Сийм Сиккут расскажет об инвестициях в цифровое развитие, которые будут сделаны из фонда восстановления экономики, и о возможностях э-Эстонии.

В 9.35 Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен дадут совместную пресс-конференцию в демонстрационном центре э-Эстонии.

В 10.00 Каллас и фон дер Ляйен откроют семинар по программе восстановления экономики ”Выйдем из кризиса более сильными” в конференц-центре Öpiku.

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