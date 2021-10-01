Кая Каллас встретится в Таллинне с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

В ходе встречи планируется обсудить восстановление экономики, цифровое развитие Европы, а также ситуацию с безопасностью в регионе. Каллас и фон дер Ляйен дадут совместную пресс-конференцию. Кроме того, президент Европейской комиссии ознакомится с кварталом Юлемисте и эстонскими цифровыми решениями.

В 8.20 премьер-министр Кая Каллас встретит президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен перед конференц-центром Öpiku (Валукоя, 8).

В 9.00 Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, а также председатель правления Auve Tech Таави Рыйвас на беспилотном автобусе приедут на площадь Viktori квартала Юлемисте, где председатель правления Rail Baltic Eesti Тыну Грюнберг расскажет о состоянии строительства Rail Baltic.

После презентации беспилотный автобус доставит гостей к демонстрационному центру э-Эстонии (Валукоя, 8), где вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по цифровому развитию Сийм Сиккут расскажет об инвестициях в цифровое развитие, которые будут сделаны из фонда восстановления экономики, и о возможностях э-Эстонии.

В 9.35 Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен дадут совместную пресс-конференцию в демонстрационном центре э-Эстонии.

В 10.00 Каллас и фон дер Ляйен откроют семинар по программе восстановления экономики ”Выйдем из кризиса более сильными” в конференц-центре Öpiku.