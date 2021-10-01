Госконтролер раскритиковал деятельность государства во время коронавирусного кризиса

Холм подчеркнул, что структура управления коронавирусным кризисом была и остается неясной. Ведущим учреждением, согласно правовым актам, при решении кризиса должны были быть Департамент здоровья и Министерство социальных дел, но во вторую волну этим занималась Государственная канцелярия. Такая ситуация была, по оценке Хольма, неизбежной, поскольку Департамент здоровья и Министерство социальных дел не сумели взять на себя ведущую роль, и причиной тому — непринятые в прошлом решения.

"В Департаменте здоровья и Министерстве социальных дел никогда не создавались возможности, позволяющие справляться с более сложными ситуациями. Запланированная на бумаге организация работы во время кризиса и структура управления не были подкреплены ресурсами. Иллюзорная готовность на бумаге привела к тому, что при усугублении кризиса ведомству, которое должно было руководить кризисом, самому понадобилась помощь", — констатировал госконтролер.

Холм похвалил правительство за сотрудничество с учеными, но отметил, что не всегда было понятно, кто принимает решения относительно внедрения или изменения ограничений: "За решения относительно ограничений и указаний отвечает только правительство. За правовые акты и меры не может отвечать научный совет", — напомнил Хольм.

"Желание сделать все внутри госсистемы оборачивается не только провалами в решении кризиса. Это ведет к новым кризисам. Примером тому может послужить проблема с холодильными камерами Департамента здоровья. Причиной тому позиция государства, что непременно нужны свои холодильные камеры, но при этом нет знаний и ресурсов. В других странах холодильными камерами занимаются те, кто умеет это делать и выполняет такую работу каждый день.