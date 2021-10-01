Силы обороны уже на этой неделе уволили часть невакцинированных сотрудников

С Delfi связался человек из командования тыла Сил обороны и рассказал, что в данном подразделении было расторгнуто уже несколько трудовых договоров с невакцинированными сотрудниками.

Лейтенант Таави Лаазик из генерального штаба Сил обороны пояснил, что к 19 ноября лишь вакцинированные люди должны работать или служить во всех относящихся к Министерству обороны учреждениях, куда входят Силы обороны, Кайтселийт, Департамент оборонных ресурсов, Департамент внешней разведки, Эстонский военный музей и Центр здоровья Сели.

Это не означает, что расторжение договора в связи с анализом рисков не может произойти до этой даты, отметил Лаазик. При этом производство в отношении каждого сотрудника проходит в разное время и является индивидуальным.

В сентябре главнокомандующий Силами обороны Мартин Херем сказал Delfi, что учреждение не может никого заставить вакцинироваться, но те, кто хочет продолжать службу в Силах обороны, должны пройти вакцинацию. "Кто не хочет, может выбрать другую сферу деятельности", — сказал Херем.