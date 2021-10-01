ВИДЕО | Полиции пришлось гнаться за нерадивыми мотоциклистами по улицам Таллинна

В среду ближе к вечеру полицейский патруль заметил, что мотоцикл едет по центру Таллинна со скоростью 97 км/ч. Мотоциклист проигнорировал сигнал остановиться, за чем последовала погоня.

В итоге его поймали на маленьких улочках Пирита. По словам 36-летнего мужчины, он испытывал только что приобретенный мотоцикл и "не заметил" сигнал полиции об остановке. Оценка его действиям будет вынесена после завершения производства.

Второй подобный случай также произошел в среду, когда 24-летний мотоциклист без соответствующих водительских прав стал виновником ДТП на Рейди теэ. Он скрылся с места происшествия, но его заметил полицейский патруль.

Уже сегодня ему пришлось давать показания в Харьюском уездном суде. О своих действиях у него будет достаточно времени подумать в арестном центре.