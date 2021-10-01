01.10.2021, 19:01
В Грузии задержали Михаила Саакашвили(3)
Sergei SUPINSKY / AFP
Бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Об этом объявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге, который транслируется в эфире грузинских телеканалов.
По словам премьера, грузинские власти ”заранее знали о его перемещениях, полностью все контролировали и выбрали место и время, чтобы не было факторов, мешающих задержанию”, передает "Дождь".
Он добавил, что Саакашвили находится под стражей, он переведен в пенитенциарное учреждения