01.10.2021, 19:10
Напавшая на детей с ножом женщина предстанет перед судом за попытку убийства
Foto: Anni Õnneleid
37-летняя Райли Сепп, которая в марте нанесла ножевые ранения двум детям в Выхма, получила обвинение в попытке убийства.
Как уже сообщалось, 1 марта в Выхма (Вильяндиский уезд) в подъезде дома на улице Калеви 37-летняя женщина нанесла ножевые ранения мальчикам 8 и 10 лет. Одному из пострадавших потребовалась операция.
Позже прокуратура сообщила, что женщине предъявлено подозрение в попытке убийства. В случае обвинительного приговора ее может ожидать длительное тюремное заключение.
К сегодняшнему дню полиция завершила расследование этого уголовного дела. "В ходе следствия была произведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определила, что подозреваемая осознавала характер своих действий и их противоправность", — сообщила пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус.
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