Люди продолжают выходить из второй пенсионной ступени: подано еще более 10 000 заявлений

Начиная с 1 августа заявление о выводе средств из второй пенсионной ступени подали 10 313 человек. Среди них 5038 мужчин и 5275 женщин. Средний возраст — 38 лет.

7669 подавших заявление людей говорят на эстонском, 2575 — на русском и 69 — на английском.

Заявление о выходе из второй ступени можно предъявить до конца ноября и выплаты будут совершены в январе 2022 года. Конечная сумма зависит и от производительности фондов.

В течение сентября на банковские счета 150 000 эстоноземельцев поступил в обще сложности миллиард евро из второй пенсионной ступени. В среднем выплаты составляли около 9000 евро, лишь в трети случаев накопления превышали 10 000 евро.