Мониторинг сточных вод: распространение коронавируса в Ида-Вирумаа значительно увеличилось

"К сожалению, надо сказать, что постепенно ситуация ухудшается. Если посмотреть на общий индекс сточных вод, который включает в себя двадцать крупнейших населенных пунктов, то он постепенно растет", — сказал профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон.

Если на прошлой неделе показатель инфицирования увеличивался в основном в Харьюмаа, то теперь вирус широко распространяется и в Ида-Вирумаа. Меньше содержание коронавируса было в Лаэнемаа и в Западной Эстонии в целом. "К счастью, на Хийумаа вируса пока не обнаружено, на остальной территории Эстонии он распространился равномерно", — отметил профессор.

Инфицирование сейчас сравнимо с апрельскими показателями. При этом, по словам Тенсона, инфицирование в Южной Эстонии стабилизировалось.