Новости Эстонии
01.10.2021, 16:51

КАРТА | Эстония на третьем месте в COVID-топе стран ЕС: хуже дела обстоят только в Литве и Румынии

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TEINE KOROONAKEVAD: 7. märtsil Lääne-Tallinna keskhaiglas. Koroonapatsientide ravi on kallis, sest lisaks kulukatele ravimitele vajavad haiged ravi raskemal juhul isegi kaks kuud.
TEINE KOROONAKEVAD: 7. märtsil Lääne-Tallinna keskhaiglas. Koroonapatsientide ravi on kallis, sest lisaks kulukatele ravimitele vajavad haiged ravi raskemal juhul isegi kaks kuud.
Henri-Kristian Kirsip
В Евросоюзе каждую неделю публикуется статистика касательно ситуации с коронавирусом в различных европейсикх странах. По состоянию на прошлую неделю, Эстония и Латвия поделили третье место в коронавирусном антитопе.

На основе различных данных о распространении коронавируса в странах составляется шкала эпидемиологической ситуации. Чем выше балл, тем хуже обстоят дела с коронавирусом в стране.

Хуже всего ситуация с коронавирусом в ЕС обстоит в Румынии. Далее идут страны Балтии: на втором месте находится Литва, третье делят Эстония и Латвия.

Самая лучшая ситуация в Италии, Дании и Испании. Напомним, что Дания недавно отменила все коронавирусные ограничения в стране.

Что касается вакцинации населения от коронавируса, то в Эстонии не самый плохой результат. По проценту вакцинированных совершеннолетних жителей от нас пока отстают Польша, Словения, Словакия, Латвия, Хорватия, Румыния и Болгария.

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