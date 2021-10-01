КАРТА | Эстония на третьем месте в COVID-топе стран ЕС: хуже дела обстоят только в Литве и Румынии

На основе различных данных о распространении коронавируса в странах составляется шкала эпидемиологической ситуации. Чем выше балл, тем хуже обстоят дела с коронавирусом в стране.

Хуже всего ситуация с коронавирусом в ЕС обстоит в Румынии. Далее идут страны Балтии: на втором месте находится Литва, третье делят Эстония и Латвия.

Самая лучшая ситуация в Италии, Дании и Испании. Напомним, что Дания недавно отменила все коронавирусные ограничения в стране.

Что касается вакцинации населения от коронавируса, то в Эстонии не самый плохой результат. По проценту вакцинированных совершеннолетних жителей от нас пока отстают Польша, Словения, Словакия, Латвия, Хорватия, Румыния и Болгария.