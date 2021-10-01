На выходные дни в Эстонию возвращается золотая осень

Суббота, 02.10

Ночью: Переменная облачность, местами ясно, без осадков. Местами образуется туман. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3...7, при прояснениях местами до +1°, на наветренном побережье до 10°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня повсеместно прояснится. Ветер преимущественно юго-восточный 5-10, порывами 12, на островах до 14 м/с. Температура воздуха 12…15°С.

Воскресенье, 03.10

Ночью: Преимущественно ясно, на островах и западном побережье более облачно, но также без осадков. Ветер юго-восточный 3-9, на островах до 10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2…7, на наветренном побережье до 11 °С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-12, на западном побережье порывами 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 12…16°С.

Понедельник, 04.10

Ночью: На востоке Эстонии в основном ясно, на западе — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-12, на западном побережье порывами 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 3…9, на наветренном побережье до 11°С.

Днем: На материке преимущественно ясно, на островах — более облачно, но также преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-12, порывами до 16 м/с, во второй половине дня ветер ненадолго немного ослабеет. Температура воздуха 12…16°С.

Вторник, 05.10

Ночью: На материке ясно или малооблачно, на островах — облачно с прояснениями, но также без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-12, порывами 15, на островах под утро до 18 м/с. Температура воздуха 4…9, на наветренном побережье до 12°С.

Днем: На материке будет малооблачно и сухо, на островах и западном побережье облачность уплотнится и во второй половине дня увеличится вероятность дождя. Ветер юго-восточный 5-12, порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 11…16°С.