01.10.2021, 15:10
ФОТО | Высыпавшаяся из грузовика фасоль сильно нарушила дорожное движение(4)
В пятницу после обеда в деревне Коотси в Вильяндимаа из грузового автомобиля Volvo на дорогу высыпалось большое количество фасоли, что нарушило движение.
По какой причине у грузовика открылся задний люк, неизвестно. Дорога была покрыта фасолью на протяжении нескольких сотен метров.
Прибывшие на место спасатели как смогли очистили территорию, до конца это будет сделано при помощи техники Департамента шоссейных дорог.