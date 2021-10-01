ФОТО | Высыпавшаяся из грузовика фасоль сильно нарушила дорожное движение

По какой причине у грузовика открылся задний люк, неизвестно. Дорога была покрыта фасолью на протяжении нескольких сотен метров.

Прибывшие на место спасатели как смогли очистили территорию, до конца это будет сделано при помощи техники Департамента шоссейных дорог.