Названы лучшие таллиннские предприниматели года(1)
По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, нынешний предпринимательский конкурс был одним из самых успешных за всю историю.
”Хотя можно было предположить, что обусловленный эпидемией коронавируса кризис в обществе и экономике замедлит предпринимательство, в реальности все случилось наоборот, — прокомментировал Рийсалу. — В Таллинне за последний год очень многое сделано и подтверждением тому стало рекордное количество конкурсантов”.
Обилие заявок сильно осложнило работу жюри, поскольку было огромное количество услуг, продуктов и начинаний, которые, по словам вице-мэра, были достойны особого внимания.
”Тем не менее, награды получили те предприятия, чей проект или инициатива выделились новаторским решением или же оказали существенное воздействие на развитие столичной предпринимательской среды”, — сказал Айвар Рийсалу.
Таллиннскими предпринимателями 2021 года стали:
Проект развития 2021: Круизный терминал Ванасадама и променад, разработчик AS Tallinna Sadam
Это масштабный проект, который выдвинул на первый план создание нового городского пространства и подчеркнул открытость города морю. Мультифункциональное здание терминала создает новые возможности для бизнеса как на местном, так и международном уровне. Новый променад, расположенный на крыше, открывает 360-градусный обзор на море, порт, паромы и город. А современные помещения позволяют проводить различные мероприятия.
Проект сотрудничества 2021: Интеллектуальная транспортная сеть сотрудничества — ITS Estonia OÜ, разработчик проекта Эстонский союз инфотехнологий и телекоммуникаций
Проект превратился в устойчивую сеть сотрудничества интеллектуальных транспортных систем и мобильности, в которую вошло более 40 партнеров. Цель совместной работы — повысить эффективность транспортных и логистических систем, безопасность и устойчивость благодаря современным инфо- и коммуникационным технологиям. В фокусе сети за последние два года находился экспорт эстонских умных транспортных решений и инициирование пилотных проектов.
Блестящий стартап 2021: Sixfold OÜ, сфера деятельности IT/логистика
Технология предприятия объединяет местонахождение десятков тысяч фур в режиме реального времени с данными заказов товара. Таким образом, клиенты в любой момент знают, где находятся их товары и когда они прибудут на место. Среди клиентов Sixfold OÜ, например, Tesco, Nestlé, Saint-Gobain и Coca-Cola Europacific Partners. В фирме работает 38 человек.
Проект года в области туризма 2021: Чемпионат Европы 2021 по легкой атлетике в Таллинне (группы U23 и U20), проект реализовал Эстонский союз легкой атлетики
В июле 2021 года в Таллинне состоялись два спортивных международных события — чемпионат Европы по легкой атлетике в группах U23 и U20. Это особое событие для всей Эстонии, поскольку обычно мероприятия проводятся отдельно, а состязания группы U23 должны были вообще проводиться в Бергене. Отказ норвежского организатора дал возможность провести оба соревнования в Таллинне. В столицу приехало более 3500 зарубежных гостей из 48 стран.
Создатель рабочих мест 2021: Bolt Technology OÜ
Несмотря на пандемию, софтверное предприятие Bolt успешно росло и набрало в Эстонии более 300 новых работников 50 национальностей. Большинство созданных рабочих мест находится в Таллинне. В их число входят ведущие специалисты в области разработки инфотехнологий, продаж, финансов.
Экоинновация 2021: Проект Panditops, разработчик OÜ Eesti Pandipakend
С 2019 года, когда продукцию Panditops впервые начали использовать на мероприятиях, использование одноразовой посуды в Эстонии неуклонно снижалось. Посуда, которую можно использовать повторно, выдерживает до 500 циклов мытья, а затем ее можно отправить на вторичную переработку. Второе дыхание проект обрел летом 2021 года, когда стало проводиться больше мероприятий, и в Таллинне открыли крупнейший в странах Балтии центр по аренде и мытью многоразовой посуды. Использование продукции Panditops на мероприятиях этого лета помогло предотвратить появление четырех тонн отходов.
Решение будущего 2021: Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта R8 Digitaalne Operaator, разработчик R8 Technologies OÜ
R8 Digitaalne Operaator является программным обеспечением по управлению техносистемами офисных зданий на базе искусственного интеллекта. Оно позволяет добиться хорошего микроклимата с низкими расходами на энергию. Решение базируется на имеющемся оборудовании и не требует дополнительных инвестиций.
Лучшие прикладные научные работы
Лучшая научная работа в TalTech: Датчик пульсовой волны и кривой дыхания, руководитель научной работы PhD Март Мин
Сенсор позволяет автоматически отслеживать и анализировать функционирование сердечно-сосудистой системы, дыхание и работу легких. В данный момент прибор тестируется в сердечном центре Ида-Таллиннской центральной больницы.
Лучшая научная работа в Таллиннском университете: ALPA Kids — педагогический анализ игр, научный руководитель Яника Леосте
В рамках проекта сотрудничества ученые Таллиннского университета дали педагогическую оценку играм, имеющимся в приложении предприятия ALPA Kids — это поможет развить концепцию персонализованной программы обучения.
Лучшая научная работа в Эстонской художественной академии: ”ELEMENTарная автобусная остановка”, авторы научной работы Силле Пихлак и Сийм Туксам
”ELEMENTарная автобусная остановка” — это прототип, который появился в ходе исследования возможности использования остатков производства предприятия Arcwood, которое изготавливает заводские деревянные дома.
Лучшая научная работа в эстонских высших прикладных школах: COVID-stop MANAGER, автор научной работы Лаура Кейдонг, Высшая школа здравоохранения
Цель приложения COVID-stop — снизить риски распространения инфекционных заболеваний в рабочей среде и предотвратить появление новых вспышек инфекции.